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Giriş Tarihi: 23.9.2022 16:01 Son Güncelleme: 23.9.2022 16:08

Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Türkler Mahallesi'nde sahilde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir şahsı olduğunu gördü.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenemeyen erkek ceseti, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu
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