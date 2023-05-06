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Giriş Tarihi: 6.5.2023 19:28 Son Güncelleme: 6.5.2023 20:13

Alanya'da denize giren kişi boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmurlu havada denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da denize giren kişi boğuldu

Olay; Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plajda denize giren Mahmut Öner (31), bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Sahil Güvenlik DEGAK Timi dalgıçlarının arama çalışmaları sonucu bulunan Öner, karaya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Öner'in cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

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Alanya'da denize giren kişi boğuldu
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