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Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:03 Son Güncelleme: 11.7.2022 14:09

Alanya’da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatile gelen Rus turist girdiği denizde boğuldu. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Polozok, can kurtaran tarafından denizden çıkarıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da denize giren Rus turist boğuldu

Alanya'nın Payallar Mahallesinde bir otelin plajında meydana gelen olayda Alanya'da tatil yapan Rusya uyruklu Nikolay Polozok (48), denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Polozok, can kurtaran tarafından denizden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz adama ilk müdaheleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turist doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polozok'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da denize giren Rus turist boğuldu
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