Alanya’da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Mahallesi'nde meydana gelen Kazada. Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gürakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.