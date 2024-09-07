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Giriş Tarihi: 7.9.2024 09:50 Son Güncelleme: 7.9.2024 10:43

Alanya’da devecilik faaliyetlerine son verildi

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde kurallara uymayan, turizme zarar verdiği ve hayvanları kötü şartlarda kullandığı iddia edilen deve sahiplerinin faaliyetlerine son verildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da devecilik faaliyetlerine son verildi

Türkiye'nin pek çok turizm bölgesinde yasaklanan devecilik faaliyeti Alanya'da da son buldu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, deve sahiplerine yer göstererek, belirli kurallar çerçevesinde 1 yıl boyunca turizm sezonunda faaliyetlerine devam etmelerine izin vermişti. Ancak yapılan son denetimler ve şikayetler doğrultusunda devecilerin kurallara uymadığı tespit edildi.

Kendileri için belirlenen lokasyonların dışında çalışan, turistlere karşı olumsuz davranışlarda bulunan, fahiş fiyatlar uygulayan, hayvanların bakımı ve şartları konusunda belirlenen kriterlere uymayan deve sahiplerinin faaliyetlerine, Belediye Encümen Toplantısı'nda alınan karar gereğince son verildi.

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Alanya’da devecilik faaliyetlerine son verildi
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