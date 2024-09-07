Alanya’da devecilik faaliyetlerine son verildi

Türkiye'nin pek çok turizm bölgesinde yasaklanan devecilik faaliyeti Alanya'da da son buldu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, deve sahiplerine yer göstererek, belirli kurallar çerçevesinde 1 yıl boyunca turizm sezonunda faaliyetlerine devam etmelerine izin vermişti. Ancak yapılan son denetimler ve şikayetler doğrultusunda devecilerin kurallara uymadığı tespit edildi.

Kendileri için belirlenen lokasyonların dışında çalışan, turistlere karşı olumsuz davranışlarda bulunan, fahiş fiyatlar uygulayan, hayvanların bakımı ve şartları konusunda belirlenen kriterlere uymayan deve sahiplerinin faaliyetlerine, Belediye Encümen Toplantısı'nda alınan karar gereğince son verildi.