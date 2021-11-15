Alanya’da ‘Dip Temiz Tertemiz’ etkinliği meyvelerini veriyor

Kızılkule önünde gerçekleştirilen 7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Rotary Kulübü, Alanya Sörf Kulübü üyeleri, Suda Arama Kurtarma Derneği, Antalya Sea Lion, Alanya İnternational Rotary Kulübü üyeleri ve Alanya Rotarak üyeleri katıldı. Sıfır atık mavi projesi kapsamında desteklenen bir çalışma ile beraber, denizlerin temizliğine dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturma amacı ile 7. kez düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

GÖNLÜM: "GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Alanya Rotary Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı Özgür Gönlüm, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Çevre temizliği konusunda hassasiyeti en üst seviyede olan ve bütün ekipleri ile şehrimizin her noktasında çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ile çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile yaptığımız bu etkinlik umarız denizlerimizin maviliğinin, ormanlarımızın yeşilliğinin korunmasına yardımcı olur. Bizler, yüzlerce yıldır yaşadığımız ve en son Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği bu toprakların değerine değer katmak, tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak ve bizden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çalışmaya bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz." dedi.

YÜCEL: "FARKINDALIK ETKİNLİĞİMİZLE TOPLUM BİLİNÇLENİYOR"

7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın dünyanın en güzel, en huzurlu, en mutlu ve en güvenli şehri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Bizler doğayı ve çevreyi çok seviyoruz. Şehrimizi bölgenin en güzel ve en temiz kentlerinden birisi yapmak için çalışıyoruz. Denizimiz, kumumuz, güneşimiz bize değer katan en önemli unsurlardan. Denizimizin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 7 yıldır bu farkındalık etkinliğini düzenliyoruz. Bilindiği üzere sıfır atık projelerimizle son yıllarda sürekli ödül alan bir belediye haline geldik. Bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir kent bırakmak adına çalışıyoruz. Bugün yapılan etkinlikte biz daha fazla çöp çıkacağını düşünürken yaptığımız farkındalık etkinliğiyle bilinçlenen vatandaşlarımızın daha az çöp bıraktığını fark ettik. Bu da etkinliğimizin işe yaradığını, bizlerin iyi yolda olduğunu gösteriyor" dedi.



7. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliği deniz altında mavi bayrak açılması ile tamamlandı.