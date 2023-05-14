Alanya’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi. Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde, yurt dışında oy kullanan tüm vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugüne kadar siyasetçilerin her şeyi söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar." dedi.

Çavuşoğlu, milletvekili seçimlerinin olduğu listenin çok uzun olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste baya uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir."