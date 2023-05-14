Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı
Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:24 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:56

Alanya’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu eşiyle birlikte kullandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi. Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde, yurt dışında oy kullanan tüm vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugüne kadar siyasetçilerin her şeyi söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar." dedi.

Çavuşoğlu, milletvekili seçimlerinin olduğu listenin çok uzun olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste baya uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir."

EN ÇOK OKUNANLAR

YSK Oy kullanmama cezası 2023: 14 Mayıs seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
Seçim günü bugün AVM'ler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!
HDP mitingi sonrası büyük alçaklık: Polislere taşlı saldırı! Terör örgütü sloganları atanlar taşkınlık çıkardı
Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA