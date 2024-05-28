Alanya’da diyabet hastası üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Oba Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı öğrencisi Ceylan Demir'i (22) sabah saatlerinde yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu ve herhangi bir tedavi sürecinin başlamadığı öğrenildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da, Demir'in ölümüyle ilgili mesaj yayınladı. Türkdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı, "Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı öğrencilerimizden Ceylan Demir'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Ceylan'ın güzel hatıraları ve bize kattığı değerler daima yaşayacak. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun!" dedi.