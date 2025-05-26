Alanya’da dolandırıcılık yapan 7 kişiye 42 yıl hapis

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasın da birçok vatandaşları Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan 7 sanık Ali Ç., Ömer T, Eyüp Han Ö., Muhammet Ö., Hilmi G.,Şaban T., Ebubekir B., ve karısı Ebru B. duruşmaya tutuklu bulundukları ceza evinden SEGBİS ile katılırken sanık avukatları hazır bulundular.

DOLANDIRICILAR SUÇLARINI KABUL ETMEDİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dolandırıcılık suçundan yargılanan 8 sanığa, dolandırıcılık suçundan cezalandırılacaksın neler söyleyeceksiniz son sözleriniz neler diye sorması üzerine, 8 sanık dolandırıcılık suçunu işlemediklerini iddia ederek tahliyelerini ve beraat talep ettiler.

İTİRAF ETTİ KARISI BERAAT ETTİ

Dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan eşlerden Ebubekir B. karısı Ebru B. kartlarını ve telefonunu kullandığını dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiğini söylemesi üzerine mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Ebubekir'in karısı Ebru B'nin beraatine karar verdi.

SANIK, "BEN 23 YIL CEZA ALDIM"

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan Muhammet Ö. cezaevinden SEBGİS ile ifadesinde, "Dolandırıcılıktan 23 yıl ceza aldım işlemediğim suçtan yatıyorum" dedi.

SANIK AVUKATLARI MÜVEKKİLLERİN BERAATLERİNİ İSTEDİ

Sanık avukatları Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan 8 sanıkların dolandırıcılık suçu işlemediklerini kartlarını ve telefonlarını başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek tahliyelerini talep ettiler.

7 SANIĞA 42 YIL HAPİS CEZASI

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dolandırıcılık suçundan yargılanan 7sanıklardan Ali Ç. ve Muhammet Ö. 9'şer yıl Ömer T. Eyüp Han Ö., Hilmi G., ve Şaban T. 7'şer yıl 6'şar yıl, ve Ebubekir B'nin 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.