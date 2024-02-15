Alanya’da dolu seralara zarar verdi

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Göktepe, yaşanan dolu yağışının tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini belirterek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göktepe, Elikesik, Konaklı ve Toslak mahallelerinde yoğun dolu yağışının üreticilerin seralarını ve ürünlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Göktepe, "Seralarda dolu hasarından dolayı çökmeler, naylon yırtılmalar meydana geldi. Seraların içerisindeki ürünlerde zarar gördü. Üreticilerimize bu hususta geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyu ilk biz hemen buraya intikal ettik ve arkasından da Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı'da sağ olsun konuya hassasiyet göstererek hemen zarar gören üreticilerimizin olduğu bölgeye geldi. Şu anda hasar tespitini de ekip olarak yapıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz de hasar tespitini yapıyor" dedi.

Göktepe, "Bu hususta sera çatılarının bir kısmı açılmış olsa bile yüzde 1 muafiyet oranı olduğundan dolayı bu destekten faydalanacak. Ayrıca bizler de yüzde 15 oranında TARSİM sigortası yapan sigorta kuruluşlarıyla protokol yaptık. Üreticilerimiz bundan da faydalanacaktır. Yani yüzde 35'lik bir kesim ödeyerek TARSİM sigortalarını mutlaka yaptırmaları lazım. Çünkü bana olmaz demeyin" diye konuştu.

Göktepe konuşmasını şöyle sürdürdü; "Benim TARSİM ile alakalı bir isteğim olacak. Yüzde 50 sübvansiyon oranı var, yüzde 50 devlet desteği var. Biz bu oranın yüzde 75'e çıkmasını istiyoruz. Muafiyet oranının ise sıfıra inmesini istiyoruz. Biz devletimizden bunu isterken de şu anda 3 bin 700 tane ÇKS kayıtlı üyemiz var. Ancak, 27 bine yakın çiftçimiz var. Yani burada ciddi anlamda bir kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Öncelikle bu kayıt dışılığı ortadan kaldıracağız. Bizim Alanya'da mutlaka 10 bin üzerinde TARSİM sigortası yaptırıyor olmamız lazım. Üreticilerimize geçmiş olsun. El birliğiyle bu yaraları saracak ve üreticimize devam edeceğiz."

DEVLETİMİZ ZARARLARI GİDERECEK

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise yaşanan felaket sonrası zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tarım sektörüne verdiği önemi vurgulayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tavlı, "Üreticilerimizin zararlarının ivedi bir şekilde giderilmesi için hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımız tarafından yapılmaktadır. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu