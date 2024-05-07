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Giriş Tarihi: 7.5.2024 18:42 Son Güncelleme: 7.5.2024 18:50

Alanya’da Doruk'u hayattan koparan kadın sürücü serbest kaldı

Alanya’da önceki gün karşıdan karşıya geçen kardeşlere aracıyla çarparak 8 yaşındaki Doruk Erdoğan’ın ölümüne, 7 yaşındaki kız kardeşi Belinay Erdoğan'ın yaralanmasına neden olan kadın sürücü F.Ü. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Doruk’u hayattan koparan kadın sürücü serbest kaldı

Dün, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan (8) ve kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7), kadın sürücü F.Ü.(38) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı çocuklardan Doruk Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doruk Erdoğan bu gün gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücü F.Ü. polis gözetiminde adliyeye sevk edildi. Tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın sürücü F.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da Doruk'u hayattan koparan kadın sürücü serbest kaldı
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