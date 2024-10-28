Alanya’da dükkanda yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Alanya'da Kızlarpınarı Mahallesi'nde olay meydana geldi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve dükkandan bozma evde yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı şahsı sabah saatlerinde Alanya Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri kontrol etmek istedi. Yaşlı şahsın yaşadığı adrese giden görevliler zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Bunun üzerine emniyet ekiplerinin gözetiminde adrese çağrılan çilingir yardımıyla yaşlı şahsın yaşadığı dükkana girildi. Dükkana giren polis ekipleri ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri yaşlı şahsı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı şahsın cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.