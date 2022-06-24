Alanya’da emlakçı katili tutuklandı

Alanya'da 18 gündür kayıp olarak polis ve ailesi tarafından her yerde aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nu arama çalışmalarını yürüten emniyet güçleri Ataoğlu'na ait cep telefonun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaştı. Seyir terası olarak bilinen mevkide ormanlık alanın içerisinde bir barakada yaşayan Bahattin Kakmaz'ın Ataoğlu ile son temas eden kişi olduğu bilgisi üzerine Kakmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ahmet Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden Kakmaz aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle Ataoğlu'nun kafasına keserle vurduğunu söyledi. Daha sonra Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sardığını ifade eden Kakmaz barakanın yaklaşık 15 metre uzaklığında bir alana gömdüğünü itiraf etti.

CİNAYET ZANLISI SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Dün bölgede yapılan kasma çalışmalarının ardından Ataoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayet şüphelisi Bahattin Kakmaz ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada sulh ceza hakimliğince tutuklananan Kakmaz, yine yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Kakmaz, basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.