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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:03

Alanya’da engelli genç bir günlüğüne asker oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da engelli genç bir günlüğüne asker oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan engelli genç 1 günlüğüne gönüllü askerlik yaptı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda üniforma giyen genç, sabah sporunu yaparak askerliğine başladı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Kaan Mert Korkmaz engelli olduğu için askere alınmadığını öğrenince astsubay olan bir akrabasına başvurdu. Korkmaz, akrabasına bir günlük de olsa askerlik yapmak istediğini söyleyince Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Askerlik için onay alınmasının ardından ikamet ettiği evinin önünde Korkmaz için asker yemeği ve eğlencesi düzenlendi. Korkmaz ardından ailesi ve sevenleriyle Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Komutanlıktaki askeri personelin yakından ilgilendiği Korkmaz, sabah sporunu yaparak uygun adım yürüyüş ile askerliğine başladı.

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Alanya’da engelli genç bir günlüğüne asker oldu
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