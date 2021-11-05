Alanya’da engelli genç bir günlüğüne asker oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Kaan Mert Korkmaz engelli olduğu için askere alınmadığını öğrenince astsubay olan bir akrabasına başvurdu. Korkmaz, akrabasına bir günlük de olsa askerlik yapmak istediğini söyleyince Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Askerlik için onay alınmasının ardından ikamet ettiği evinin önünde Korkmaz için asker yemeği ve eğlencesi düzenlendi. Korkmaz ardından ailesi ve sevenleriyle Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Komutanlıktaki askeri personelin yakından ilgilendiği Korkmaz, sabah sporunu yaparak uygun adım yürüyüş ile askerliğine başladı.