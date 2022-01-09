Alanya’da eşi ile balığa çıkan kadın boğularak hayatını kaybetti

Olay Okurcalar Mahallesi, Karaburun Mevkii'nde meydana geldi. Cevdet Opçin balık tuttuğu sırada eşi Ceylan Opcin dengesini kaybederek denize düştü. Talihsiz kadını kurtarmak için Cevdet Opcin denize atladı. Ancak dalgalar onu da sürükledi. Bu sırada Ceylan Opcin'i dalgalar aldı. 4 çocuk annesi gözden kayboldu. .

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opcin son anda kurtarıldı. Ardından kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Cevdet Opcin'in tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

MANAVGAT SINIRLARINDA BULUNDU

Sahil Güvenlik ekipleri ardından kaybolan Ceylan Opcin'i bölgede arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Manavgat sınırları içinde kıyıya yakın bölümde talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 4 çocuk annesi Ceylan Opcin7in cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.