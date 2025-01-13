Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da Estonyalı adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 13.1.2025 17:21 Son Güncelleme: 13.1.2025 18:14

Alanya’da Estonyalı adam evinde ölü bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Estonya uyruklu Volli Toover evinde ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Estonyalı adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde komşuları birkaç gündür kendisinden haber alamayan Toover'ın durumu hakkında endişelendi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma, çilingir yardımıyla Toover'ın evinin kapısını açarak içeri girdi.

Evde, yaşlı adamı salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi. Yapılan ilk kontrollerde Toover'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Toover'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı çalışmanın ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da Estonyalı adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA