Alanya’da Estonyalı adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde komşuları birkaç gündür kendisinden haber alamayan Toover'ın durumu hakkında endişelendi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma, çilingir yardımıyla Toover'ın evinin kapısını açarak içeri girdi.

Evde, yaşlı adamı salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi. Yapılan ilk kontrollerde Toover'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Toover'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı çalışmanın ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.