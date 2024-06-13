Alanya’da ev sahibini öldüren kiracıya müebbet hapis kararı

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ev sahibi Osman Ersoy'u 'Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık Yılmaz Ş. son duruşmasına Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS' le katıldı. Duruşmada ölen Osman Ersoy'un eşi Hacer ve kızı Hatice Gül Ersoy ile avukatı, sanık Yılmaz Ş'nin avukatı ve tutuksuz yargılanan Şenol ve eşi Raziye E. ve avukatı hazır bulundular.

SANIK YILMAZ Ş: İNSANLIK YAPTIM

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Vekili Hakim Recep Kart tarafından yönetilen duruşmada Osman Ersoy'u 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklu sanık Yılmaz Ş. son sözünde şunları söyledi: 20 aydır tutukluyum. Olayla hiç alakam yok. İnsanlık yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

KIZI: AZMETTİRİCİLER BELLİ

Ölen Osman Ersoy'un eşi Hacer Ersoy tutuklu sanık Yılmaz Ş'den davacı ve şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Osman Ersoy'un kızı Hatice Gül Ersoy da mahkemede sanık Yılmaz Ş'nin cezalandırılmasını isteyerek, "Azmettiren belli. Doğru söylemiyorlar" diye konuştu.

"ABİMİN ÖLÜMÜYLE ALAKAM YOK"

Duruşmada tutuksuz yargılanan Raziye E. sanık sandalyesinde verdiği ifadesinde, "Abimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur. Suçsuzum. Beraatimi isterim" ifadelerini kullandı.

ENİŞTE ŞENOL E: MÜTALAAYA KATILMIYORUM

Ölen Osman Ersoy'un eniştesi ve Raziye E'nin eşi olan tutuksuz yargılanan Şenol E. sanık sandalyesinde verdiği ifadesinde, "Mütalaaya katılmıyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

YILMAZ Ş'YE İNDİRİM UYGULANMADI

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Vekili Hakim Recep Kart tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Yılmaz Ş. Osman Ersoy'un öldürülmesi olayında suçlu bulundu. Mahkeme heyeti sanık Yılmaz Ş'ye indirim yapmayarak tutukluluk halinin devamına ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Raziye ve eşi Şenol E'nin beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Osman Ersoy (50) Türkler Mahallesi'nde evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş, olayın ardından kimliği belirsiz şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Ersoy kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri Ersoy'un kiracısı olduğu tespit edilen kadın F.Ş (41) ve kocası Y.Ş (42) gözaltına aldılar. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın F.Ş. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, kocası Y.Ş. ise 'Adam Öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.