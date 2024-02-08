Alanya’da evinde fenalaşan Rus kadın hastanede öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda Rusya uyruklu Zarema Semenova'nın (44) evin yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve ambulans sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Semenova doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.