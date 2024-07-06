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Giriş Tarihi: 6.7.2024 14:04 Son Güncelleme: 6.7.2024 16:22

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Serkan Kara hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.E.B. (20) idaresindeki motosiklet, H.A.E'nin (32) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Serkan Kara (18) yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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