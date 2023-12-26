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Giriş Tarihi: 26.12.2023 19:20 Son Güncelleme: 26.12.2023 19:34

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya’da 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 1’i çocuk 2 kişi de yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Çamlıca Mahallesinde meydana gelen kazada. kadın sürücü H.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden aşağı uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Fatma Güney'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan kadın araç sürücüsü H.Z. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu T.Z' ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Güney'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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