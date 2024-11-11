Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Alanya'nın Sugözü Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı ve takla attı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu olarak bulunan Şaban Ocaklı otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafında, yola fırlayan 19 yaşındaki Şaban Ocaklı' nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan sürücü A.A.Y. ve diğer yolcular F.U. ile T.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, sürücü A.A.Y.'nin durumunun hafif olduğu, diğer iki yolcunun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.