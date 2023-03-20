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Giriş Tarihi: 20.3.2023 12:10 Son Güncelleme: 20.3.2023 13:15

Alanya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda kamyonet karşı yöne geçerek motosiklete çarpması sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde feci kaza meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde giden kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda Kamyonet karşı yöne geçen kamyonetin çarptığı motosiklet boş araziye uçarken kamyonet ile çarpışan otomobil yön değiştirerek orta refüjde kaldı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selahattin Mengü kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybederken. Araçta sıkışan sürücüsü ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

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Alanya'da feci kaza: 1 ölü
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