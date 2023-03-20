Alanya’da feci kaza: 1 ölü

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde feci kaza meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde giden kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda Kamyonet karşı yöne geçen kamyonetin çarptığı motosiklet boş araziye uçarken kamyonet ile çarpışan otomobil yön değiştirerek orta refüjde kaldı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selahattin Mengü kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybederken. Araçta sıkışan sürücüsü ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.