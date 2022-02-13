Alanya’da feci kaza! 1 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesinde meydana geldi. A.V.(31) isimli Rus uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen A.B. (34) isimli sürücünün kullandığı TIR'a arkadan çaptı. Kazada otomobil sürücüsü A.V. yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdaheleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kısa süre trafiğe kapanan yol jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.