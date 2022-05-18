Alanya’da feci kaza: 1 yaralı

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak üzerine meydana geldi. T.G. (51) idaresindeki Rusya plakalı cip ile M.G.(69) idaresindeki motosiklet ile kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü beton zemine düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.