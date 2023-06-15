Alanya’da feci kaza 13 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi D-400 karayolu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Osman S. yönetimindeki midibüs, Ali İ. idaresindeki VİP minibüs ile çarpıştı. Kazada yolcu midibüsünde 9, VİP minibüste 3'ü Rus 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan A.U,Ç.A,T.G, D.T,M.E, S.Y,B.U, D.D, Rusya vatandaşları Vladıslav Tolstıka, Alissa Oxona,ve Elena Kamenskaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Rus uyruklu Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesi olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken yolcu taşımacılığı yapan midibüs sürücüsü Osman S. gözaltına alındı