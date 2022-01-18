Alanya’da feci kaza 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks bir araç, R.A. (33) isimli sürücünün kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A. refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralan sürücü R.A., eşi S.A. (31), çocukları A.A. (6) ve M.A'yı (1) ambulansla hastaneye götürdü.

Kazanın ardından aracını bırakarak kaçan yabancı plakalı aracın sürücüsünün yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.