Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da feci kaza 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 12:32 Son Güncelleme: 18.1.2022 13:00

Alanya’da feci kaza 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks bir araç, R.A. (33) isimli sürücünün kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A. refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralan sürücü R.A., eşi S.A. (31), çocukları A.A. (6) ve M.A'yı (1) ambulansla hastaneye götürdü.

Kazanın ardından aracını bırakarak kaçan yabancı plakalı aracın sürücüsünün yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kuzey Marmara Otoyolu 1 ayda 10 milyar taşıdı! Adeta İstanbul'un yeni ilçeleri oldular
Son dakika: Özel öğrenci yurdunda sıcak ağda vahşeti! 260 bin TL verince canını kurtardı
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA: 'Töre cinayeti' toplantısı! Kadıköy'de öldürülen kuaförün gizemi çözüldü
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz...
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
İbrahim Erkal'ın vasiyetinde Demet Akalın'dan son isteği bakın ne oldu! Demet Akalın gözyaşları içinde anlattı!
Şarkıcı Alişan'ın kardeşinin vefatında üstünü çizdiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı! Konser parası derdine düştü!
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da feci kaza 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA