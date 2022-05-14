Alanya’da feci kaza: 4 yaralı

Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana gelen kazada N.A.(47) isimli sürücünün kullandığı otomobil kavşakta U.Y.(33) isimli sürücünün kullandığı ambulansa daha sonra ise S.İ.(47) isimli sürücünün kullandığı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ü.Y, U.A.Y, H.K. ve N.A'yı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.