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Giriş Tarihi: 6.5.2024 18:12 Son Güncelleme: 6.5.2024 18:20

Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alanya’da otomobilinin çarptığı 8 yaşındaki Doruk Erdoğan hayatını kaybederken, kız kardeşi ise yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana gelen kazad. Yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan (8) ve kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7), kadın sürücü F.Ü.(38) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı çocuklardan Doruk Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazanın ardından kadın sürücü F.Ü'yi gözaltına aldı.

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Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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