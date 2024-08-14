Alanya’da feci kaza kamerada! Babanın çabası yetmedi: Anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.