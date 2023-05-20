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Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:01 Son Güncelleme: 20.5.2023 17:07

Alanya’da feci kazada kadın sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Sultan Demirel (33) hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kazada kadın sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, B.E'nin (23) kullandığı kamyon, Sultan Demirel (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sultan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından kamyon şoförü B.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖLEN KADININ AVMDE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sultan Demirel Alanya'da bir AVM merkezinde çalıştığı öğrenildi.

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Alanya’da feci kazada kadın sürücü hayatını kaybetti
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