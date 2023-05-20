Alanya’da feci kazada kadın sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, B.E'nin (23) kullandığı kamyon, Sultan Demirel (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sultan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından kamyon şoförü B.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖLEN KADININ AVMDE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sultan Demirel Alanya'da bir AVM merkezinde çalıştığı öğrenildi.