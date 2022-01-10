Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da fırtına seraları yerle bir etti
Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:15 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:19

Alanya'da fırtına seraları yerle bir etti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da fırtına seraları yerle bir etti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün gece etkili olan fırtına ve dolu seralarda ve tarlalardaki açık ürünlerde de hasara neden oldu. Seraları ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “70 üreticimiz zarar gördü. Tarım sigortalarını yaptırmayan üreticilerimiz sigortalarını yaptırsınlar” dedi.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde farklı mahallelerinde gece şiddetli yağış, fırtına ve dolu meydana geldi. Seralar ve tarlalarda bulunan üstü açık ürünler zarar gördü. Zarar gören sera ve bahçeleri dolaşarak hasar tespit çalışması yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Şuanda bizim belirlediğimiz, bize gelen telefonlar ve gidip yerinde gördüğümüz üretici sayısı 20'yi geçti. Küçük parçalı zarar gören üreticileri de sayarsak bu şuanda 70 civarında zarar gören sera var. Ancak burası gibi zarar görmüş, seranın yüzde 60-70'i zarar görmüş, 20 üreticimiz var." dedi.

"TARSİM SİGORTASI YAPTIRSINLAR"

Göktepe, asıl korkularının yağmurdan sonra oluşacak şiddetli hortum, fırtına, rüzgarın seralara büyük hasarlar vermesi olduğunu kaydetti. Göktepe, üreticilere de uyarılarda bulunarak, "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak, ekspertiz istesinler. Ayrıca sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.

"ALLAH BUNDAN KÖTÜSÜNÜ GÖSTERMESİN"

Serası zarar gören çiftçilerden Necati Öztürk ise akşam büyük bir felaket olduğunu dile getirerek, "Allah bundan kötüsünü göstermesin. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, buna duacıyız. Burası 2.5 dönüm yer. 6 bin fidan ekili, hepsi heder oldu." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız...
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Cihat görevden alınmalı
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaretten hakim karşısına çıktı! Kendisini böyle savundu...
İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da fırtına seraları yerle bir etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA