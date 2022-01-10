Alanya’da fırtına seraları yerle bir etti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde farklı mahallelerinde gece şiddetli yağış, fırtına ve dolu meydana geldi. Seralar ve tarlalarda bulunan üstü açık ürünler zarar gördü. Zarar gören sera ve bahçeleri dolaşarak hasar tespit çalışması yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Şuanda bizim belirlediğimiz, bize gelen telefonlar ve gidip yerinde gördüğümüz üretici sayısı 20'yi geçti. Küçük parçalı zarar gören üreticileri de sayarsak bu şuanda 70 civarında zarar gören sera var. Ancak burası gibi zarar görmüş, seranın yüzde 60-70'i zarar görmüş, 20 üreticimiz var." dedi.

"TARSİM SİGORTASI YAPTIRSINLAR"

Göktepe, asıl korkularının yağmurdan sonra oluşacak şiddetli hortum, fırtına, rüzgarın seralara büyük hasarlar vermesi olduğunu kaydetti. Göktepe, üreticilere de uyarılarda bulunarak, "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak, ekspertiz istesinler. Ayrıca sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.

"ALLAH BUNDAN KÖTÜSÜNÜ GÖSTERMESİN"

Serası zarar gören çiftçilerden Necati Öztürk ise akşam büyük bir felaket olduğunu dile getirerek, "Allah bundan kötüsünü göstermesin. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, buna duacıyız. Burası 2.5 dönüm yer. 6 bin fidan ekili, hepsi heder oldu." ifadelerini kullandı.