Alanya’da fuhuş’a rekor ceza 364 yıl 208 ay hapis!

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasında Yurt dışından çalışmak için çeşitli ülkelerden toplam 26 yabancı uyruklu kadınları hamamda zorla cinsel birlikteliğe zorladığı iddia edilen sanıklar Hüseyin V ve Hakan G, hakkında İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan Hüseyin V.6' yıl 8' ay cezasıyla 26'şar kez cezalandırılarak toplam: 156 yıl 208 ay hapis ve sanık Hakan G.'8 yıl cezasıyla 26'şar kez cezalandırılarak toplam 208 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına yakalama emri çıkartılan sanıklardan Hakan G. Aydın İlinin Söke İlçesinde yakalandığı belirtilirken diğer firari sanık Hüseyin V Yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin V ve Hakan G, katılmazken sanık avukatları duruşmada hazır bulundular.

HAMAMIN MASAJ SALONUNDA CİNSEL İLİŞKİ

Yabancı uyruklu kadın şahısların Alanya'da bir apart daireye yerleştirildiği, hamamda çalıştırıldığı ve para karşılığında cinsel birlikteliğe zorlandıkları ihbar edildi. Sanık Hakan G' 'nün mağdurları İstanbul hava limanında karşılayarak pasaportlarını aldıktan sonra Alanya götürerek Hüseyin V teslim etmiş.

ALANYA'DA İŞ AYARLAMIŞLAR

Hakan G. Türkiye'ye gelmelerinden önce yurt dışından farklı tarihlerde 26 kadın mağdurlarla görüştüğünü, Türkiye'de kendilerine iş ayarladığını ve uçak bileti masraflarını karşılayacağını söylediğini göstermektedir. Bunun üzerine mağdurlar Türkiye'ye geldikten sonra Hakan G ile görüşmüşlerdir. Hakan G mağdurları İstanbul Havalimanında karşılayarak pasaportlarını alarak Alanya'ya götürdükten sonra kendilerine borçları olduğunu, borçlarını ödeyene kadar Hüseyin V işlettiği hamamda çalışmaları gerektiğini söylediği belirtildi.

KADINLARIN PASAPORTLARINI VERMEMİŞLER

Hakan G 26 yabancı uyruklu kadın mağdurları Alanya'da bulunan Hüseyin V ait iş yeri olan hamamda farklı tarihlerde çalıştırdığı, mağdurların ifadelerinde. Hakan G. gönderdiği mağdurların pasaportlarını geri vermediği, bu itibarla işin olduğu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde mağdurları zorla çalıştırmak ve hizmet ettirmek maksadıyla mağdurları kandırarak ve mağdurlara baskı uygulamak suretiyle yurt dışından İstanbul'a ve sonrasında Alanya'ya getirdikleri, Alanya'da sanık Hüseyin V ayarladığı yerde konaklamışlar

MAHKEME İNSAN TİCARETİ SUÇU İŞLEDİLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı: Tüm deliller doğrultusunda Sanık Hakan G 26 farklı uyruktaki kadın müştekiyi Türkiye'ye kandırma vaadi ile getirdiği, bu müştekiyi Alanya'ya yerleştirdiği ve sanık Hüseyin V ait iş yerindeki hamamda çalışmaları için zorladığı tespit edilmiştir. Hüseyin V ve Hakan G müştekinin pasaportlarını alarak, serbest iradelerini kullanmalarını engelleyerek, zorla fuhuş yaptırdıkları ülkelerine geri dönmelerine engel olmaları iddia edilmektedir. Mağdurların pasaportlarının tutulması ve borçlandırılma sebebiyle, zorla alıkonulmuş, esaret altında bırakılmış ve karşılıksız çalışmaya zorlanmıştır. Müştekilerin, zorla alıkonuldukları ve borçlandırıldıkları için, sanıkların talimatlarına uymak zorunda kaldıkları ifade edilmiştir. Müştekilerin ülkeye getirilmesinin asıl amacının, insan ticareti suçuyla, onların emeklerini sömürmek olduğu iddia edilmektedir.

SANIK AVUKATLARI BERAATİNİ İSTEDİ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasında İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin V ve Hakan G, avukatları müvekkillerinin bu suçu işlemediklerini söyleyerek Hükmün geri bırakılmasına ve Beraat talep ettiler.

HAPİS İLE BİRLİKTE YAKALANMASI KARAR ÇIKTI

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan sanıklardan Hüseyin V, İnsan Ticareti yapmak suçundan 6 yıl 8 ayla 26 kadına karşılık 156 yıl 208 ay hapis ve sanık Hakan G. 8 yıl hapisle 26'şer kez cezalandırılarak toplam 208 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırken sanıklardan Hakan G. Aydın İlinin Söke İlçesinde yakalanarak tutuklanırken diğer sanık Hüseyin V yakalanarak tutuklanmasına karar verildi

FUHUŞ YAPILAN HAMAM 12 YIL RUHSATSIZ ÇIKTI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan baskında 26 yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı Hamamın 2013 yılından bu yana ruhsatsız çalıştığı tespit edilmesi üzerine hamam mühürlenerek kapatıldı.

ZABITALARINDA İFADELERİ ALINDI

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmada Alanya Belediye Zabıta memurlarına Oba Mahallesi'ndeki fuhuş yaptırılan hamamın 2013 yılından bu yana ruhsatsız olduğunu söylemesi üzerine zabıta memuru emir verilmeyince gitmediklerini söylediği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Oba Mahallesinde bir hamamda fuhuş pazarlığı yapıldığı ve yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıkları tespit edilmesi üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları baskında çalışma izni olmayan toplam 26 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken Hamam işletmecisi Hakan G. ve suç ortağı arkadaşı olan Hüseyin V. Yakalanarak gözaltına alındı. nöbetçi savcılıkça yabancı uyruklu 26 kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi müdürlüğüne gönderilirken yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.