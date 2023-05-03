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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:29 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:39

Alanya’da garson göğsünden vurularak öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi tartışmada garsonluk yapan Halil İbrahim Aksu (27) arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alanya’da garson göğsünden vurularak öldürüldü

Antalya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sitenin bahçesinde saat 00.00 sularında alkol aldıkları sırada Halil İbrahim Aksu, M.K. (58) ve M.B. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksu, tüfekle göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, M.B. ve M.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma silahı kimin sıktığı belirlemek için suç aleti silahta parmak izi çalışması başlattı.

CENAZESİ HİLVAN'A GÖNDERİLDİ

Cinayetin ardından göğsünden vurularak öldürülün Halli İbrahim Aksu'nun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak hava yolu ile Şanlıurfa'ya götürüldü. Ağabey Nihat Aksu, "Kardeşimiz Alanya Mahmutlarda garsonluk yapıyordu. Bize olayı gece güvenlik güçleri haber verdi. Olay hakkında bilgimiz yok. Cenazemizi memleketimiz Hilvan ilçesinde toprağa vereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan jandarma gözaltına alınan M.B. ve M.K.'nın sorgusunun sürdüğünü kaydetti.

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Alanya’da garson göğsünden vurularak öldürüldü
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