Alanya’da gece çıkan hortum seraları vurdu: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde gece saatlerinde Sağanak yağışın ardından çıkan hortum seralara vurdu. Hortumun seralara zarar vermesinin ardından Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Mahalle Muhtarı Ali Öztürk zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Zarar gören alanda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Göktepe, "Saat 23.00 dolaylarında Payallar 'da çıkan hortum nedeniyle seralarımız, üreticilerimizin emekleri heba oldu. Allah'a şükürler olsun ki şu anda can kaybı yok. 2 vatandaşımız yaralandığını öğrendik. Ambulans ile hastaneye götürüldüler. Şu anda tedavileri görülüyor.

Hortum o kadar şiddetli ki görebildiğimiz seralar yerle bir olmuş durumda. Elektrik olmadığı için hasar tespiti yapılamadı. Bu her yıl yaşanıyor. İnşallah yaralar sarılacak. Bundan şüphem yok ancak devlet büyüklerinden üreticiler adına ricada bulunuyoruz. Bu sene üçüncü defa başımıza geliyor. Burasının afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz." dedi.