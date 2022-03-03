Alanya’da gece çıkan hortum yıkıp geçti

Antalya'nın Alanya İlçesinde çıkan gece saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi'nde dün gece saat 24.00 civarında hortum meydana geldi. Hortum ile birlikte çok sayıda pencereleri camları kırıldı. Dev ağaçlar kökünden söküldü. Hortumla birlikte devrilen elektrik direkleri nedeniyle mahalle karanlığa büründü.
Hortumdan Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi de etkilendi. Okulun pencereleri kırılırken, çatıdaki kiremitler etrafa saçıldı.
Okulda yatılı kalan bir öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Okula gelen öğrenciler de evlerine gönderildi.
ELİKESİK'TE SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan, gece etkili olan fırtınadan Elikesik Mahallesi'nde bulunan seralar da zarar gördü. Fırtına sonrası seralarda maddi hasar oluştu.