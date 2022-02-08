Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyede
Giriş Tarihi: 8.2.2022 15:57 Son Güncelleme: 8.2.2022 16:04

Alanya’da göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyede

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen ve jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 8 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saat 01.00'da Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde 8 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen A.T. (27) ve F.K.'yi (23) yakaladı. Yapılan aramalarda sahil kenarında tekne ele geçirildi. Kaçak göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 Suriye uyruklu göçmen ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Son dakika: KKTC'den 'Kapalı Maraş' resti! ABD'den mantık dışı teklif...
Son dakika: Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Fulden Uras'tan kötü haber! Fulden Uras sevenlerinden dua istedi...
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA