Alanya’da göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 8 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saat 01.00'da Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde 8 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen A.T. (27) ve F.K.'yi (23) yakaladı. Yapılan aramalarda sahil kenarında tekne ele geçirildi. Kaçak göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 Suriye uyruklu göçmen ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.