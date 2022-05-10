Alanya’da göçmen kaçakçılığına dev ceza: 98 yıl, 6 ay hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde kişi başı 5 bin dolar karşılığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine insan kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına göçmen kaçakçılığından yargılanan Adnan El H, Fikret C, Halid E, Mahmut A, Tamer Y, Hasan L. Mahmut Al. A. tutuklu bulundukları ceza evinden tutuksuz yargılanan Serdar B. ise Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Hasan L, Mahmut A, Tamer Y'ye 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçundan 3 yıl hapis, 'göçmen kaçakçılığı' yapmaktan 10 yıl, 15 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adnan EL H. de 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçundan 2 yıl 'göçmen kaçakçılığı' yapmak suçundan 10 yıl, 15 ay, 'taksirle öldürme' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Halid E, Fikret C. ve Mahmud Al. A'ya 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl hapis, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan 10 yıl, 15 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, Serdar B'nin 'örgüte yardım etme' 'göçmen kaçakçılığı yapmak' ve 'olası kastla öldürme' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edilmiş ise de sanığın suçu sabit görülmediği için tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.





OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 19 Şubat 2021'de Alanya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Suriye uyruklu 16 kişinin deniz yoluyla geçeceği bilgisine ulaştı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Seki Mahallesi sahil kısmında ekiplerce yapılan baskında 16 Suriye vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A. yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirilirken, olayın diğer şüphelileri kadın D.K., M.K., M.G., A.K., M.Z., ve Suriye uyruklu M.K olduğunu tespit etti.

Ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden M.K. ve M.Z.'nin Konya-Taşkent'te olduğunu tespit eden ekipler, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek alınarak yakalandı.

Diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K, ve Suriye uyruklu M.K. Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalışırlarken Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların kaçmaya çalıştıkları 2 araç ve 1 tekneye de el konulurken, operasyonla yakalanan 16 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresine gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu'na götürülen 1'i kadın, 7 göçmen kaçakçısı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılarından 1'i savcılıkça serbest kalırken, Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne sevk edilen 1'i kadın 6 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.

KİŞİ BAŞINA 5 BİN DOLAR

Alanya'nın Seki Mahallesi'nde yakalanan Suriyeli 16 kaçak göçmenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz yoluyla gitmek için kişi başına 5 bin dolar ödemek için anlaştıkları öğrenildi.

TEKNENİN SAHİBİ KADIN ÇIKTI

Kaçak göçmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürecek olan 'Poseidon-07' adlı teknenin sahibinin tutuklanan D.K isimli kadın olduğu öğrenilirken, teknenin 12 kişilik kapasitede yolcu taşıdığı belirtildi. Tekne Aksu'da el konularak yediemine teslim edildi.