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Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:35 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:52

Alanya’da hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Antalya’nın Alanya İlçesinde   hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken yanan otomobilde can kaybı ve yaralanan olmadı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Henüz İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen sürücü çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Otomobil içindeki sürücü dışarı çıkarak kurtulurken can kaybı ve yaralanan olmadı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Alanya’da hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu
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