Alanya’da hareketli anlar: Polisi görünce pencereden atladı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da Atatürk Caddesi'nde park halindeki motosikletin bagajından 28 bin euro ile 95 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahlı yağma', 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' dahil 9 suçtan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. olduğu tespit edildi.