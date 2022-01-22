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Giriş Tarihi: 22.1.2022 18:36 Son Güncelleme: 22.1.2022 19:38

Alanya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Alanya İlçesinde aşırı yağışlar nedeniyle iki bölgede heyelan oluştu, kapanan yollar çalışmalarla açıldı

Antalya'nın Alanya İlçesinde aşırı yağan yağmurdan dolayı heyelan oluşan ve kapanan yollara müdahale eden Alanya Belediyesi ekipleri, yolları açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.


Alanya'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Kızılcaşehir, Akçatı,Uğurlu,ve Bektaş Mahallesi'nde gerçekleşen heyelanlardan dolayı toprak ve kayalar yolların kapanmasına neden oldu. Kapanan yollar nedeniyle birçok vatandaş mahsur kaldı.

Heyelan bölgelerine kısa süre içerisinde sevk edilen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yapılan çalışmalar sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Yolların yeniden trafiğe açılmasıyla evlerine giden vatandaşlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve belediye personeline teşekkür ettiler.

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Alanya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı
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