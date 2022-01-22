Alanya’da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Antalya'nın Alanya İlçesinde aşırı yağan yağmurdan dolayı heyelan oluşan ve kapanan yollara müdahale eden Alanya Belediyesi ekipleri, yolları açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.



Alanya'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Kızılcaşehir, Akçatı,Uğurlu,ve Bektaş Mahallesi'nde gerçekleşen heyelanlardan dolayı toprak ve kayalar yolların kapanmasına neden oldu. Kapanan yollar nedeniyle birçok vatandaş mahsur kaldı.

Heyelan bölgelerine kısa süre içerisinde sevk edilen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yapılan çalışmalar sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Yolların yeniden trafiğe açılmasıyla evlerine giden vatandaşlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve belediye personeline teşekkür ettiler.