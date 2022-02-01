Alanya’da hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Olay Alanya'nın Kestel Mahallesinde meydana geldi. Bir brandacının önünden 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin M.Y.(33), E.E.(25) ve H.K.(31) olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 2'si kadın 3 şüpheli bugün sabah saatlerinde karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.