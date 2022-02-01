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Giriş Tarihi: 1.2.2022 12:02 Son Güncelleme: 1.2.2022 12:13

Alanya’da hırsızlar jandarmadan kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir işletme önünden 500 kilogram alüminyum çalan 2’si kadın 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay Alanya'nın Kestel Mahallesinde meydana geldi. Bir brandacının önünden 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin M.Y.(33), E.E.(25) ve H.K.(31) olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 2'si kadın 3 şüpheli bugün sabah saatlerinde karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da hırsızlar jandarmadan kaçamadı
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