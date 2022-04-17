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Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:38 Son Güncelleme: 17.4.2022 13:46

Alanya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Oba Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada R.Ö.'nün(41) kullandığı araç ile O.S.'nin (23) kullandığı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araç da yolun sağında bulunan bahçeye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan R.Ö ve O.S.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Araçlar düştükleri bahçeden vinç yardımıyla çıkarılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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