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Giriş Tarihi: 5.6.2024 18:03 Son Güncelleme: 5.6.2024 18:14

Alanya’da İngiliz turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 64 yaşındaki İngiliz turist otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da İngiliz turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. İngiltere uyruklu Paul Dudley'in (64) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelleri tarafından odasının kapısı açıldı. Dudley'in hareketsiz yattığını fark eden personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Dudley'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudley'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da İngiliz turist otel odasında ölü bulundu
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