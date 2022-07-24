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Giriş Tarihi: 24.7.2022 21:33 Son Güncelleme: 24.7.2022 21:36

Alanya’da inşaat bekçisi ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesinde 60 yaşındaki inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da inşaat bekçisi ölü bulundu

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydanda geldi. Bir inşaatta bekçilik yapan Adnan Karataş (60) şantiyedeki kulübede göremeyen işçiler etrafa bakmaya başladı. Şantiye alanında bulunan ev içerisinde Karataş'ı hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karataş'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na gönderildi.

Yaşamını kaybeden inşaat bekçisi Adnan Karataş'ın cenazesi memleketi Mersin İlinde toprağa verilecek.

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Alanya’da inşaat bekçisi ölü bulundu
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