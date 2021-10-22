Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 16 Ekim'de meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa İhtiyar (53) merdiven boşluğunda bulunan demirleri kestiği esnada bir anda 4 metreden beton zemine düştü.

Mustafa İhtiyar'ın düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa İhtiyar'a ilk müdaheleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Burada tedaviye alınan Mustafa İhtiyar tüm müdahelelere rağmen dün kurtarılamayarak 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. mustafa İhtiyar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.