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Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:06 Son Güncelleme: 7.4.2024 16:10

Alanya’da inşaattan düşen işçi öldü

Alanya’da çalıştığı villa inşaatından düşen 32 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da inşaattan düşen işçi öldü

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan bir villa inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İbrahim Yabancı (32), dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü.

Yabancı'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da inşaattan düşen işçi öldü
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