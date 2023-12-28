Alanya’da iş insanı feci kazada 3 yakınını kaybetti

Bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Mevkii'nde zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı.

CENAZE DÖNÜŞÜNDE 3 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Alanya'da ticaret yapan Aydın Cin yakınlarından 3 kişinin feci kazada yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Görele, Yeşildere Köyü'nden halaoğlu Ömer Mandal'ın cenazesinden İstanbul dönüş yolu Sakarya Mevkii'nde zincirleme kazada malaasef ki hayatını kaybeden amcaoğlu Kenan Cin, halaoğlu Erdoğan Mandal, Ömer Mandal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlarınız cennet olsun. Yaralılarımız Ali Ercan Kırca, Hüseyin Cin, Recep Cin, Beytullah Kırca, Muzaffer Kanber, Mehmet Kanber, Ayhan Mandal, Osman Dursun ve Fatma Dursun."