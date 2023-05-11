Olay; Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelin iskelesinde meydana geldi. Otelde konaklayan Evgeni Shetakov (43) plajda bulunan iskelede yürüdüğü esnada bir anda fenalaşarak yere düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Shetakov, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya'da iskelede fenalaşan turist hayatını kaybetti | Video

O ANLAR KAMERADA

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Olay anı otelin plajında bulunan güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntüde, Rus turistin iskelede yürürken bir anda fenalaşarak yere düşmesi ve çevredekilerin turistin yardımına koşma anları yer aldı.