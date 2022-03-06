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Giriş Tarihi: 6.3.2022 19:50 Son Güncelleme: 6.3.2022 21:02

Alanya’da jandarma ekipleri Ulaş Parkı’nda denetimleri arttırdı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarma ekipleri Ulaş Parkı’nda denetimleri arttırdı

Alanya İlçesinde hafta sonları gençlerin uğrak noktası olan ve birçok gencin yüksek seste müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı Ulaş Parkı’nda jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Trafik Timi ile birlikte Alanya'da Cumartesi günleri gençlerin uğrak noktası olan ve bir çok gencin yüksek seste müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı Ulaş Parkı'nda denetimlerini arttırdı. Bugün akşam saatlerinde bölgede denetim yapan ekipler kurallaya uymayan gençlere cezai işlem uyguladı. Jandarma ekiplerinin halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için Ulaş Parkı'nda denetimleri sıklıkla yapacağı öğrenildi.

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Alanya’da jandarma ekipleri Ulaş Parkı’nda denetimleri arttırdı
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