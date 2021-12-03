Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:14

Alanya'da jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kestel Mahallesi’nde bulunan Özel Çınar Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret edip burada eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verip günlerini kutladılar.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kestel Mahallesi'nde bulunan Özel Çınar Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret edip burada eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verip günlerini kutladılar. Jandarma ekipleri ayrıca okuldaki 45 öğrenciye genel trafik kuralları, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hususunda gerekli bilgilendirmeler yaptı. Öğrenciler kendilerine jest yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA