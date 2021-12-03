Alanya’da jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kestel Mahallesi’nde bulunan Özel Çınar Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret edip burada eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verip günlerini kutladılar.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kestel Mahallesi'nde bulunan Özel Çınar Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret edip burada eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verip günlerini kutladılar. Jandarma ekipleri ayrıca okuldaki 45 öğrenciye genel trafik kuralları, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hususunda gerekli bilgilendirmeler yaptı. Öğrenciler kendilerine jest yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.